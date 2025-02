Constellation Energy maintient ses prévisions de bénéfice d'exploitation

AOF - EN SAVOIR PLUS

En outre, Constellation Energy investira plus de 2,5 milliards de dollars en 2025 pour assurer la fiabilité de ses activités à long terme et financer ses investissements de croissance afin de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité.

(AOF) - En 2024, le bénéfice net GAAP de Constellation Energy ressort à 3,749 milliards de dollars soit 11,89 dollars par action, contre 1,623 milliard de dollars soit 5,01 dollars par action en 2023. Son bénéfice d'exploitation ajusté (non-GAAP) est de 2,735 milliards de dollars soit 8,67 dollars par action. Il est en hausse par rapport à 2023 : 2,034 milliards de dollars soit 6,28 dollars par action. Comme indiqué le 10 janvier dernier, le groupe cible un bénéfice d'exploitation ajusté entre 8,90 et 9,60 dollars par action cette année.

