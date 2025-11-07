Constellation Energy chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de l'entreprise américaine Constellation Energy CEG.O ont baissé de 3,2% à 340,08 dollars avant le marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,04 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,12 $ par action - données compilées par LSEG

** Les dépenses d'exploitation totales de CEG au troisième trimestre ont augmenté de 7,8% à 5,48 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice net de la société au troisième trimestre a chuté à 930 millions de dollars, contre 1,2 milliard de dollars il y a un an

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 57 % depuis le début de l'année