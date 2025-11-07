 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 923,22
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Constellation Energy chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de l'entreprise américaine Constellation Energy CEG.O ont baissé de 3,2% à 340,08 dollars avant le marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,04 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,12 $ par action - données compilées par LSEG

** Les dépenses d'exploitation totales de CEG au troisième trimestre ont augmenté de 7,8% à 5,48 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice net de la société au troisième trimestre a chuté à 930 millions de dollars, contre 1,2 milliard de dollars il y a un an

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 57 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
351,3000 USD NASDAQ -3,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock)
    La liste des difficultés s’allonge : un repli tactique des positions s’impose
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 07.11.2025 14:09 

    Le 7 novembre 2025 Les marchés nous ont appris à faire preuve d'humilité en matière de prévision boursière. Les éléments qui font la tendance sont à ce point complexes et contradictoires, que le bon sens n'est pas toujours suffisant pour appréhender l'évolution ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé
    information fournie par AFP 07.11.2025 13:54 

    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault , capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP. Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, ... Lire la suite

  • Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:52 

    Après le passage du typhon Kalmaegi, l'un des cyclones les plus meurtriers de l'année, des toitures sont endommagées et des arbres abattus à Quy Nhon, dans le centre du Vietnam.

  • Brésil: Rituel autochtone pour marquer le début de la COP30 à Belém
    Brésil: Rituel autochtone pour marquer le début de la COP30 à Belém
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:49 

    "En Amazonie, rien ne commence sans un rituel", explique Walter Kumaruara, un autochtone de Baixo Tapajós, alors qu'il marque le début du sommet des leaders de la COP30.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank