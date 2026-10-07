Constellation convainc avec ses résultats, mais Wall Street bloque sur une acquisition

Constellation Brands chute à Wall Street ce mercredi en dépit de la publication hier soir d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, le groupe de boissons et de spiritueux payant surtout l'annonce d'une acquisition semblant dérouter le marché.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre perdait 0,2% à 115,4 dollars, à peine au-dessus des plus bas depuis 2015 qu'il avait inscrits la semaine passée.

Le groupe américain, qui commercialise notamment les bières mexicaines Corona, Modelo et Pacifico, a fait état mardi soir d'un bénéfice net en hausse de 21% à 565,8 millions de dollars au titre de son 2e trimestre clos le 31 août.

Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action ressort à 3,74 dollars par action, à comparer à 3,63 dollars un an plus tôt et à un consensus qui visait 3,54 dollars.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 2,63 milliards de dollars, grâce notamment à une progression de 17% des ventes de vins et de spiritueux, comme la tequila Mi Campo.

A titre de comparaison, les analystes anticipaient un chiffre moyen de 2,53 milliards.

Le groupe basé à Rochester, dans l'Etat de New York, a confirmé sa prévision de bénéfice par action (BPA) de 11,20 à 11,90 dollars pour l'ensemble de l'exercice qui se clôturera fin février, avec un flux de trésorerie disponible (free cash flow) attendu entre 1,6 et 1,7 milliard de dollars.

Constellation, lors de sa conférence téléphonique ayant suivi la présentation de ses résultats, a cependant affirmé viser une marge opérationnelle de 34,5% à 35,5% dans la bière au second semestre, alors que Wall Street prévoyait 35,5%, des propos qui alimentaient les inquiétudes des investisseurs.

Un changement de cap stratégique ?

L'annonce de l'acquisition de SpikedAde, un fabricant de boissons prêtes à boire à base de vodka pour un montant de 75 millions de dollars susceptible d'atteindre 353 millions au total sous réserve de l'atteinte de certains objectifs, suscitait également quelques interrogations.

"Même si le montant du rachat est trop faible pour changer à lui seul la santé financière ou la taille de l'entreprise, cela pourrait signaler un changement de stratégie dans l'allocation de son capital", soulignent les analystes d'UBS.

Sur les six premiers mois de son exercice en cours, Constellation a reversé à ses actionnaires plus de 800 millions de dollars sous la forme de rachats d'actions et de dividendes.

Sur le plan opérationnel, l'opération ressemble certes à une opportunité sur un marché qui a affiché une croissance de 25% l'an dernier, mais elle se heurte aussi à un leader solide disposant d'une solide avance, ajoutent les professionnels.

"La transaction est intéressante, car elle permet au groupe de s'implanter sur le sous-segment très porteur des boissons prêtes à boire (RTD), mais la Super Lyte détenue par Stateside Vodka a jusqu'ici démarré très fort, du moins sur la côte Est", fait valoir Piper Sandler.

Fondé en 1945, Constellation Brands est le 3e brasseur aux Etats-Unis derrière AB InBev et Molson Coors, pesant près de 20 milliards de dollars en Bourse.

Pénalisée par un environnement difficile pour les consommateurs sur fond de tensions inflationnistes et d'envolée des prix de l'essence, l'action Constellation a perdu plus de 15% cette année, alors qu'elle avait déjà cédé quelque 36% l'an dernier.