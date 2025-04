Constellation Brands: vers une cession d'actifs dans le vin information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Constellation Brands fait part de la signature d'un accord avec The Wine Group pour lui céder principalement ses marques de vin grand public, ainsi que les vignobles et installations connexes.



La transaction est assujettie à la satisfaction de certaines conditions de finalisation, y compris l'obtention d'approbations réglementaires, et devrait se conclure immédiatement après la fin du premier trimestre 2025-26 de Constellation Brands.



Désireux de se concentrer sur ses marques à croissance et marge plus élevées, il conservera dans son portefeuille de vins, 'une collection de marques emblématiques primées, principalement à 15 dollars et plus, et dans des segments et des canaux en croissance'.





Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A 183,450 USD NYSE +7,26%