Constellation Brands enregistre une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles grâce à une demande stable de bière mexicaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le point 2 pour préciser que la société a retiré ses perspectives pour l'exercice 2028)

Le fabricant de bière Corona, Constellation Brands STZ.N , a affiché mercredi une baisse moins importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre, aidé par une demande stable pour ses marques de bière blonde mexicaine telles que Pacifico et Victoria.

Des prix plus bas et une stratégie de marketing plus pointue ont contribué à augmenter la demande pour les principales bières de la société, y compris Modelo Especial et Corona Sunbrew, même si le marché américain de l'alcool a été freiné en raison de l'incertitude macroéconomique.

* La société a déclaré qu'elle restait encouragée par les récentes tendances de la demande dans ses activités liées à la bière, au vin et aux spiritueux.

* Toutefois, elle s'attend à un environnement opérationnel volatil et à une visibilité limitée à court terme, ce qui l'a incitée à retirer ses perspectives pour l'exercice 2028.

* Les actions du fabricant de bière, qui ont chuté d'environ 38 % en 2025, étaient en baisse de 1,5 % dans les échanges prolongés.

* Les ventes nettes trimestrielles de Constellation ont chuté de 11% à 1,92 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes d'une baisse de 13% à 1,88 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Il a déclaré un bénéfice ajusté de 1,90 $ par action pour le trimestre clos le 28 février, dépassant les estimations de 1,72 $.

* Le contexte général de l'industrie reste difficile, les clients réduisant leurs dépenses en alcool.

* En janvier, le directeur général Bill Newlands a averti que les ventes de bière seraient freinées par la faiblesse de la demande des consommateurs hispaniques. M. Newlands sera remplacé par Nicholas Fink à partir du 13 avril.

* Constellation a déclaré qu'en vertu d'une annonce faite ce mois-ci par le gouvernement américain, ses produits ne sont plus soumis aux droits de douane sur l'aluminium à partir du 6 avril, ce qui atténue la pression sur les marges à l'avenir.

* La société s'attend à ce que l'innovation des produits, tels que Modelo Chelada Suprema et Limon y Sal sans alcool, ainsi que de nouveaux formats d'emballage, soutiennent l'augmentation des ventes.

* Elle s'attend à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2027 soient en baisse de 1 % ou en croissance de 1 %, contre une baisse de 10 % pour l'exercice 2026.

* Constellation prévoit un bénéfice annuel ajusté de 11,20 $ à 11,90 $ par action pour l'exercice 2027, contre des estimations de 12,36 $.