Constellation Brands enregistre une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles grâce à la stabilité de la demande de bière mexicaine

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Le fabricant de bière Corona, Constellation Brands STZ.N , a enregistré mercredi une baisse moins importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre, grâce à la stabilité de la demande pour ses marques de bière blonde mexicaine telles que Pacifico et Victoria.

Des prix plus bas et une stratégie de marketing plus pointue ont contribué à augmenter la demande pour les principales bières de la société, y compris Modelo Especial et Corona Sunbrew, même si le marché américain de l'alcool a été freiné en raison de l'incertitude macroéconomique.

* La société a déclaré qu'elle restait encouragée par les récentes tendances de la demande dans ses activités liées à la bière, au vin et aux spiritueux.

* Toutefois, elle s'attend à un environnement opérationnel volatil et à une visibilité limitée à court terme, ce qui l'a incitée à retirer ses prévisions.

* Les actions du fabricant de bière, qui ont chuté d'environ 38 % en 2025, étaient en baisse de 1,5 % dans les échanges prolongés.

* Les ventes nettes trimestrielles de Constellation ont chuté de 11 % à 1,92 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une baisse de 13 % à 1,88 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,90 $ par action pour le trimestre clos le 28 février, dépassant les estimations de 1,72 $.

* Le contexte général de l'industrie reste difficile, les clients réduisant leurs dépenses en alcool.

* En janvier, le directeur général Bill Newlands a averti que les ventes de bière seraient freinées par la faiblesse de la demande des consommateurs hispaniques. Bill Newlands sera remplacé par Nicholas Fink à partir du 13 avril .

* Constellation a déclaré qu'en vertu d'une annonce faite ce mois-ci par le gouvernement américain, ses produits ne sont plus soumis aux droits de douane sur l'aluminium à partir du 6 avril, ce qui atténue la pression sur les marges à l'avenir.

* La société s'attend à ce que l'innovation des produits, tels que Modelo Chelada Suprema et Limon y Sal sans alcool, ainsi que de nouveaux formats d'emballage, soutiennent l'augmentation des ventes.

* Elle s'attend à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2027 soient en baisse de 1 % ou en croissance de 1 %, contre une baisse de 10 % pour l'exercice 2026.

* Constellation prévoit un bénéfice annuel ajusté de 11,20 $ à 11,90 $ par action pour l'exercice 2027, contre des estimations de 12,36$.