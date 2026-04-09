Constellation Brands en baisse après un recul des ventes au quatrième trimestre

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9 avril - ** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N en baisse de 1,2 % à 148,45 $ avant le marché ** La société annonce une baisse moins importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre , soutenue par une demande stable pour ses lagers mexicaines telles que Pacifico et Victoria ** La baisse des prix et le resserrement du marketing ont stimulé la demande de bières clés telles que Modelo Especial et Corona Sunbrew, même si la demande d'alcool aux États-Unis est restée faible en raison de l'incertitude macroéconomique

** Baisse de 11 % du chiffre d'affaires trimestriel à 1,92 milliard de dollars, inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une baisse de 13 %

** Le groupe s'attend à un environnement opérationnel volatil et à une visibilité limitée à court terme, ce qui l'a conduit à retirer ses perspectives pour l'exercice 2028

** 14 courtiers sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 2 à "vendre"; la prévision médiane est de 176 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~9% depuis le début de l'année