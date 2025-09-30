Constellation Brands en baisse après que Jefferies a réduit son objectif de cours en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions du fabricant de bière Corona, Constellation Brands < STZ.N > ont baissé de 1,6 % à 134,26 $

** Jefferies réduit l'objectif de cours à 167$ contre 179$, citant des préoccupations monétaires, des conditions météorologiques défavorables et une consommation plus faible dans certaines régions, y compris les Amériques

** L'été 2025 a été plus froid et les pluies de juin ont freiné la consommation de bière", indique le courtier ** Au début du mois, STZ a réduit ses prévisions pour l'exercice 2026 en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs

** STZ a révisé ses dates de résultats pour le deuxième trimestre, et prévoit maintenant de publier ses résultats le 6 octobre

** La note moyenne de 26 analystes est "buy", avec un objectif de cours médian de 180 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, STZ a perdu près de 39% depuis le début de l'année