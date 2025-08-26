Constellation Brands chute après la rétrogradation de BofA à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N sont en baisse de 1,3 % à 161,6 $ avant l'ouverture du marché

** BofA Global Research rétrograde le titre de "neutre" à "sous-performance"; réduit l'objectif de prix de 182 $ à 150 $, ce qui implique une baisse de 8,4 % par rapport à la dernière clôture

** Le courtier voit un potentiel de baisse car "la consommation de l'industrie de la bière reste faible, ce qui crée un risque pour les ventes, la marge et le multiple"

** Les marges bénéficiaires de STZ sur la bière sont menacées par la baisse des ventes, et bien que les réductions de coûts puissent aider, l'érosion continue des marges rendra difficile la justification d'une évaluation plus élevée, selon BofA

** La note moyenne de 26 analystes est "acheter", avec un PT médian de 205 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, STZ a perdu près de 26 % depuis le début de l'année