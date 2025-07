Constellation Brands: BPA en repli de 10% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Constellation Brands publie au titre de son premier trimestre 2025-26, en données comparables, un BPA en repli de 10% à 3,22 dollars, niveau inférieur au consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 13% à 806 millions de dollars.



Toujours en données comparables, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires se tasser de 6% à 2,51 milliards de dollars (-4% en organique), avec un retrait limité de 2% pour les bières mais une chute de 28% pour les vins et spiritueux.



Pour l'exercice en cours, Constellation Brands confirme prévoir un BPA comparable entre 12,60 et 12,90 dollars, ainsi qu'un cash-flow opérationnel de 2,7 à 2,8 milliards de dollars et un free cash-flow de 1,5 à 1,6 milliard.





Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A 166,470 USD NYSE +2,36%