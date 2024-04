Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Constellation Brands: BPA accru de 14% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Constellation Brands publie au titre de son dernier trimestre 2023-24 (clos fin février) un BPA en croissance de 14% à 2,26 dollars et un profit opérationnel en augmentation de 7% à 631 millions de dollars, toujours sur une base comparable.



En termes d'activité, le groupe de boissons alcoolisées a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 7% à 2,14 milliards de dollars, une croissance de 11% pour ses bières ayant compensé une baisse de 6% pour ses vins et spiritueux.



Affichant ainsi sur l'exercice écoulé un BPA de 12,06 dollars et un FCF de 1,5 milliard de dollars, Constellation Brands table pour celui qui commence, sur des fourchettes-cibles allant de 13,50 à 13,80 dollars et de 1,4 à 1,5 milliards.





