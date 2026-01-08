Constellation Brands bondit après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

(Mises à jour)

8 janvier - ** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N augmentent jusqu'à 6,8 % à 150,04 $ dans les premiers échanges

** La société a battu les estimations de ventes et de bénéfices du 3ème trimestre après la fermeture des marchés mercredi, grâce à une demande soutenue pour ses marques de bière Modelo Especial et Corona

** Les ventes nettes du 3ème trimestre ont chuté de 10% à 2,22 milliards de dollars, mais ont dépassé les estimations de 2,16 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** BPA ajusté trimestriel de 3,06 $ par rapport aux estimations de 2,63 $

** Toutefois, la société réaffirme ses prévisions de baisse des ventes nettes organiques annuelles, et prévoit un BPA annuel

** La société prévoit également un BPA annuel compris entre 9,72 et 10,02 dollars, contre 9,86 et 10,16 dollars attendus précédemment

** Les déplétions de bière au troisième trimestre sont restées faibles, mais les tendances se sont améliorées jusqu'en décembre et s'accéléreront encore au cours de l'année civile 2026 - Roth MKM, courtier en valeurs mobilières

** 14 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 169 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 35,70 % en 2025