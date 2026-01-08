Constellation Brands attendu dans le vert après ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:03
Il a publié mercredi soir pour son 3e trimestre comptable, en données comparables, un BPA en repli de 6% à 3,06 dollars, un niveau toutefois 16% au-dessus du consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 8% à 762 MUSD.
Toujours en données comparables, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires se contracter de 10% à 2,22 MdsUSD en données totales, mais se tasser de seulement 2% en organique, avec un recul des volumes de bière livrés.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Constellation Brands confirme prévoir un BPA comparable entre 11,30 et 11,60 USD, ainsi qu'un cash-flow opérationnel de 2,5 à 2,6 MdsUSD et un free cash-flow de 1,3 à 1,4 MdsUSD.
Valeurs associées
|140,590 USD
|NYSE
|-2,14%
A lire aussi
-
Zone euro: La politique de la BCE a fait le travail, aux Etats membres de stimuler la croissance, selon Pereira
Les Etats membres de la zone euro doivent faire davantage pour stimuler la croissance dans le bloc, a exhorté jeudi Alvaro Santos Pereira, gouverneur de la Banque du Portugal et membre de la Banque centrale européenne (BCE). Ce dernier estime que la politique ... Lire la suite
-
Les forces de sécurité syriennes se déploient sous les tirs alors que des civils fuient les quartiers à majorité kurde d'Alep, au milieu d'affrontements entre les forces gouvernementales et les combattants kurdes. Les autorités syriennes ont autorisé les civils ... Lire la suite
-
Les consommateurs de la zone euro ont maintenu leurs prévisions d'inflation inchangées par rapport à novembre, anticipant un ralentissement progressif de la croissance des prix vers l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) dans les années à venir, ... Lire la suite
-
Aux Etats-Unis, nouvelles manifestations attendues après la mort d'une femme tuée par un policier de l'immigration
De nouvelles manifestations sont attendues jeudi à Minneapolis, où un agent du service de l'immigration a abattu une mère de famille américaine, suscitant l'indignation des responsables locaux qui ont rejeté les affirmations de l'administration Trump évoquant un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer