Constellation Brands anticipe une dégradation de ses résultats en 2025-2026

(AOF) - Sur l’exercice 2024-2025, les ventes de Constellation Brands ont augmenté de 2% à 10,20 milliards de dollars, malgré un contexte de demande plus faible. L'entreprise a généré un bénéfice par action en comparable en hausse de 11% à 13,78 dollars et un profit opérationnel en croissance de 7% à 3,47 milliards de dollars. Le groupe spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées a génère un flux de trésorerie disponible de 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de 28%.

Le conseil d'administration de Constellation Brands a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 1,02 dollar par action ordinaire de catégorie A, soit une augmentation de 1%.

Pour l'exercice 2025-2026, Constellation Brands anticipe un BPA en baisse, se situant entre 12,60 et 12,90 dollars et un chiffre d'affaires net au pire en repli de 2% et au mieux en hausse de 1% en raison des droits de douane des Etats-Unis et du Canada.

Le résultat d'exploitation est attendu en baisse entre 1-3% en données comparables. Il prévoit un flux de trésorerie disponible entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars.

