Constellation affirme que des projets de transmission retardés empêchent le redémarrage rapide de Three Mile Island

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

De multiples projets de lignes électriques retardés depuis des années pourraient repousser le redémarrage de la centrale nucléaire de Three Mile Island , à moins que les autorités fédérales de régulation de l'énergie n'accordent des dérogations permettant à la centrale nucléaire de Pennsylvanie de se connecter rapidement au réseau, a déclaré le propriétaire de la centrale, Constellation Energy

CEG.O , dans une récente déclaration. Le producteur d'électricité américain s'efforce de redémarrer un réacteur de sa centrale de Three Mile Island, sous le nouveau nom de Crane Clean Energy Center, d'ici à la fin de 2027, dans le cadre d'un contrat de livraison d'électricité à la centrale pour utilisation par les centres de données de Microsoft.

* Pour se connecter au réseau, Crane devra obtenir l'approbation de l'opérateur du réseau régional, PJM Interconnection.

* Selon les premières informations fournies par PJM, de nombreux projets de transmission, dont certains seront mis en service en décembre 2030, devront être menés à bien avant que la capacité de production d'électricité de Crane, qui s'élève à plus de 800 mégawatts, puisse être acheminée vers le réseau.

* Ces projets comprennent des centaines de kilomètres de nouvelles lignes de transmission de 765 kilovolts et de 500 kilovolts jusqu'en Virginie-Occidentale. Les lignes de transport, qui acheminent l'électricité depuis les centrales électriques et traversent souvent plusieurs États, sont souvent retardées de plusieurs années.

* "Si ces projets restent des installations conditionnelles dans l'accord d'interconnexion final de Crane, cette dernière ne sera pas considérée comme entièrement livrable - et sa capacité à fournir de la capacité et de l'énergie sera menacée - au moins jusqu'à la fin de 2030", a déclaré Constellation dans sa demande de dérogation à la Commission fédérale de réglementation de l'énergie.

* Constellation a déclaré que de nombreux projets ont déjà été retardés depuis des années et pourraient l'être encore davantage.

* Constellation a demandé à la FERC, dans une requête datée de vendredi, de l'autoriser à transférer à Crane certains droits de livraison d'énergie au réseau de la Eddystone Generating Station, une centrale électrique alimentée au pétrole et au gaz située près de Philadelphie et qui doit être mise hors service.