Consolidated Edison dépasse ses estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité et de gaz Consolidated Edison

ED.N a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre jeudi, car les clients ont mis en marche les climatiseurs et les réfrigérateurs pendant la période de chaleur.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 59 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 57 cents par action, selon les données de LSEG.

Le total des recettes d'exploitation trimestrielles de Con Edison a augmenté de près de 9,4 % pour atteindre 3,22 milliards de dollars , contre 2,94 milliards de dollars au cours du trimestre précédent.

Les États-Unis ont connu une vague de chaleur qui s'est étendue du centre à l'est du pays, ce qui a stimulé les bénéfices des entreprises de services publics.

L 'entreprise a toutefois enregistré une hausse de 13,9 % des dépenses d'exploitation et de maintenance par rapport au trimestre précédent.

Con Edison a réaffirmé ses prévisions de bénéfices par action pour l'ensemble de l'année, de 5,20 à 5,40 dollars.

La société a déclaré que le Département des services publics de l'État de New York a soutenu les dossiers de tarification de l'électricité et du gaz de sa filiale O&R en mai.

Les procédures tarifaires déterminent le montant que les clients doivent payer pour l'électricité, le gaz naturel, l'eau privée et les services de vapeur fournis par les services publics réglementés.

O&R fournit des services d'électricité dans le sud-est de l'État de New York et le nord du New Jersey, et des services de gaz dans le sud-est de l'État de New York.

Une autre filiale de Con Edison, CECONY, qui dessert la ville de New York, le comté de Westchester et certaines parties de Manhattan, constate une diminution de la croissance annuelle moyenne de la demande de gaz de pointe dans sa zone de service, avec une croissance de 0,1 % entre 2025 et 2029, contre une croissance antérieure de 0,8 % entre 2024 et 2028.

"Nous nous attendons à ce que les volumes d'électricité augmentent dans les années à venir, car les New-Yorkais abandonnent les combustibles fossiles pour chauffer leurs bâtiments et alimenter leurs véhicules", a déclaré Kirk Andrews, directeur financier, dans un communiqué.