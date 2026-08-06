 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Consolidated Edison dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande en électricité
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 23:41
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'électricité new-yorkaise Consolidated Edison ED.N a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande en électricité.

Après avoir atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, la demande en électricité aux États-Unis devrait encore progresser cette année et l'année prochaine, selon l'Energy Information Administration, les centres de données, grands consommateurs d'énergie, ainsi que l'électrification des logements, des entreprises et des transports faisant grimper la consommation.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société prévoit de mettre en service 28 nouvelles sous-stations d’ici 2035, ainsi que de réaliser des dizaines de milliards de dollars d’autres investissements en capital.

* Le résultat net a grimpé à 308 millions de dollars, soit 83 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 246 millions de dollars, soit 68 cents par action, un an plus tôt.

* “Nous investissons pour renforcer encore la fiabilité et la résilience du réseau, notamment en préparant notre réseau à faire face à des périodes de chaleur extrême”, a déclaré le directeur général Tim Cawley.

* Con Edison avait indiqué en juillet que les villes de Yonkers, Mount Vernon, Rye et New Rochelle, situées dans le comté de Westchester, au nord de New York, avaient connu le plus grand nombre de coupures de courant liées aux intempéries en raison de vagues de chaleur extrêmes.

* Son bénéfice trimestriel ajusté par action, à 83 cents, a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 75 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires lié à l’électricité a progressé de 13% pour atteindre 3,14 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre.

* Le chiffre d'affaires d'exploitation total s'est élevé à 4,07 milliards de dollars, contre 3,59 milliards un an plus tôt, grâce principalement à la hausse des revenus liés au gaz et à la vapeur.

Valeurs associées

CONSOLIDATED EDI
108,010 USD NYSE -0,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,08 -1,20%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 337,84 +2,30%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank