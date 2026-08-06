Consolidated Edison dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande en électricité

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La société d'électricité new-yorkaise Consolidated Edison ED.N a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande en électricité.

Après avoir atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, la demande en électricité aux États-Unis devrait encore progresser cette année et l'année prochaine, selon l'Energy Information Administration, les centres de données, grands consommateurs d'énergie, ainsi que l'électrification des logements, des entreprises et des transports faisant grimper la consommation.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société prévoit de mettre en service 28 nouvelles sous-stations d’ici 2035, ainsi que de réaliser des dizaines de milliards de dollars d’autres investissements en capital.

* Le résultat net a grimpé à 308 millions de dollars, soit 83 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 246 millions de dollars, soit 68 cents par action, un an plus tôt.

* “Nous investissons pour renforcer encore la fiabilité et la résilience du réseau, notamment en préparant notre réseau à faire face à des périodes de chaleur extrême”, a déclaré le directeur général Tim Cawley.

* Con Edison avait indiqué en juillet que les villes de Yonkers, Mount Vernon, Rye et New Rochelle, situées dans le comté de Westchester, au nord de New York, avaient connu le plus grand nombre de coupures de courant liées aux intempéries en raison de vagues de chaleur extrêmes.

* Son bénéfice trimestriel ajusté par action, à 83 cents, a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 75 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires lié à l’électricité a progressé de 13% pour atteindre 3,14 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre.

* Le chiffre d'affaires d'exploitation total s'est élevé à 4,07 milliards de dollars, contre 3,59 milliards un an plus tôt, grâce principalement à la hausse des revenus liés au gaz et à la vapeur.