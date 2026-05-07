Consolidated Edison affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à une forte demande en électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Consolidated Edison ED.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, soutenue par une forte demande pour ses services d'électricité, de gaz et de vapeur dans un contexte de vagues de froid à travers les États-Unis.

La demande en électricité dans le pays augmente à un rythme sans précédent, l'Agence américaine d'information sur l'énergie prévoyant que la consommation d'électricité d' atteindra de nouveaux records cette année.

Parallèlement, une vague de froid arctique et une tempête hivernale ont entraîné un mélange paralysant de fortes chutes de neige, de grésil et de pluie verglaçante dans la majeure partie de l'est des États-Unis, ce qui a fait grimper la demande en électricité et en gaz naturel, utilisé comme combustible de chauffage.

Les zones desservies par Consolidated Edison s'étendent sur New York, le New Jersey et le comté de Westchester.

« L'électrification du chauffage et des transports s'accélère à un rythme sans précédent », a déclaré le directeur général Tim Cawley, ajoutant que l'entreprise investissait de manière proactive pour répondre à cette croissance tout en maîtrisant les coûts et en favorisant l'accessibilité financière.

La société prévoit de réaliser des investissements en capital d'environ 6,59 milliards de dollars en 2026 et 6,76 milliards de dollars en 2027.

Le chiffre d'affaires total de Consolidated Edison a atteint 5,09 milliards de dollars au premier trimestre, contre 4,79 milliards de dollars un an plus tôt, grâce principalement à la hausse des revenus liés au gaz et à la vapeur.

Les revenus liés à l'électricité ont également augmenté de 4,7 % pour atteindre 3,04 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le bénéfice net de la société de services publics basée à New York a grimpé à 924 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 791 millions de dollars un an plus tôt.