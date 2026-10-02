ConocoPhillips et Venture Global signent un contrat géant de GNL sur 20 ans

Venture Global, Inc. (producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié à bas coût) et ConocoPhillips ont annoncé un nouvel accord de vente et d'achat à long terme pour du GNL. Selon cet accord, ConocoPhillips achètera 1 million de tonnes par an de GNL à Venture Global pendant 20 ans, à partir de 2030.

"Cet accord montre que le marché continue de nous faire confiance pour livrer du GNL américain fiable et à bas coût, rapidement et en grande quantité. Nous avons hâte de soutenir le développement du portefeuille global de GNL de ConocoPhillips pour les décennies à venir", a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global.

Venture Global détient plus de 100 millions de tonnes par an de capacité en production, en construction ou en développement. Le groupe a commencé à produire du GNL dans sa première usine en 2022 et figure aujourd'hui parmi les plus grands exportateurs de GNL des Etats-Unis.

L'entreprise maîtrise l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement : production de GNL, transport de gaz naturel, transport maritime et regazéification. Ses trois premiers projets (Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG) sont situés en Louisiane, le long du golfe du Mexique. Venture Global développe également des projets de captage et de stockage du carbone sur chacun de ses sites de GNL.