ConocoPhillips : diminution d'environ 14% des bénéfices en 2025
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 15:38
Le prix de vente moyen total réalisé par la société au cours de cette période était de 47,01 USD par BEP (baril équivalent pétrole), soit une baisse de 14% par rapport au prix réalisé de 54,83 USD par BEP en 2024.
En 2025, les liquidités générées par les activités opérationnelles s'élevaient à 19,8 MdsUSD. Hors variation du fonds de roulement d'exploitation de 100 MUSD, ConocoPhillips a généré un flux de trésorerie d'exploitation (CFO) de 19,9 MdsUSD.
De plus, le groupe a perçu 3,2 MdsUSD issus de cessions d'actifs, financé 12,6 MdsUSD en dépenses d'investissement (CAPEX). Il a aussi racheté pour 5 MdsUSD d'actions, versé 4 MdsUSD de dividendes ordinaires et remboursé 700 MUSD de dette arrivée à échéance.
Sur l'exercice écoulé, la société a atteint un rendement du capital investi (ROCE) de 10% contre 15% en 2024
La production totale de la multinationale américaine spécialisée dans la transformation du pétrole et celle de la région Lower 48 (désigne les 48 Etats contigus des États-Unis hors Alaska et Hawaï) pour l'ensemble de l'exercice se sont élevées respectivement à 2 375 milliers de barils équivalent pétrole par jour (MBOED) et 1 484 MBOED, toutes deux conformes aux prévisions. Cela reflète une croissance sous-jacente de 2,5 % pour l'ensemble de la société.
ConocoPhillips va redistribuer aux actionnaires 45% de son flux de trésorerie d'exploitation (CFO) en 2026.
Le groupe a déclaré un dividende ordinaire pour le premier trimestre de 0,84 USD par action, payable le 2 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 18 février 2026.
Côté prévisions, ConocoPhillips prévoit des dépenses d'investissement (CAPEX) d'environ 12 MdsUSD et des coûts opérationnels ajustés de 10,2 MdsUSD, conformément aux prévisions préliminaires publiées au trimestre dernier.
La prévision de production pour 2026 se situe entre 2,33 et 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour (MMBOED). Pour le premier trimestre 2026, la production est estimée entre 2,30 et 2,34 MMBOED, incluant les interruptions de service liées aux conditions météorologiques.
Le producteur d'hydrocarbures est en bonne voie pour pour réaliser des réductions de coûts supplémentaires et des améliorations de marges de plus de 1 MdUSD sur une base annualisée ( run-rate ) d'ici la fin de l'exercice 2026.
ConocoPhillips prévoit de redistribuer 45% de son flux de trésorerie d'exploitation (CFO) à ses actionnaires en 2026.
