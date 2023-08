ConocoPhillips : chute de ses bénéfices au second trimestre 2023

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coté perspectives, le groupe vise une production au troisième trimestre 2023 qui devrait être de 1,78 à 1,82 million de barils équivalent pétrole par jour. La production sur l'ensemble de l'année devrait se situer entre 1,80 et 1,81 million de barils équivalent pétrole / jour.

Le bénéfice et de ConocoPhillips au premier semestre 2023 recule aussi pour s'élever à 5,2 milliards de dollars, soit 4,22 dollars par action, contre un bénéfice de 10,9 milliards de dollars pour le premier semestre 2022, soit 8,36 dollars par action.

(AOF) - Multinationale américaine spécialisée dans l'extraction, le transport et la transformation du pétrole, ConocoPhillips a publié un bénéfice ajusté au deuxième trimestre 2023 de 2,2 milliards de dollars, soit 1,84 dollar par action. Il est en net recul comparé à son bénéfice du deuxième trimestre 2022 : 5,1 milliards de dollars, soit 3,96 dollars par action.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.