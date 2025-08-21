ConocoPhillips achètera du GNL au projet Port Arthur de Sempra

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi qu'elle achèterait 4 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié au projet Sempra SRE.N Port Arthur LNG Phase 2 au Texas.