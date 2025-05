Connected Energy et Forsee Power s’associent pour développer une solution de stockage d’énergie basée sur des batteries de seconde vie

 Les deux entreprises vont co-développer une solution de stockage d’énergie modulaire et évolutive reposant sur des batteries de seconde vie issues de bus électriques

 Un partenariat stratégique source de bénéfices environnementaux et économiques supplémentaires

 Un premier système de 2,5 MWh sera opérationnel d’ici fin 2025

 Cette collaboration s’inscrit dans une stratégie de déploiement à l’échelle européenne



Newcastle upon Tyne et Paris, le 6 mai 2025 - 7h30 – Connected Energy et Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE) annoncent la signature d’un accord de partenariat visant à concevoir et développer conjointement une solution de stockage d’énergie modulaire et évolutive. Cette solution combinera la technologie éprouvée de seconde vie de Connected Energy avec les batteries ZEN 35 et ZEN 42 de Forsee Power, actuellement embarquées dans environ 1 500 bus électriques en Europe. L’accord comprend également la mise en place d’un modèle opérationnel destiné à accompagner un déploiement commercial à grande échelle.



