Connaissez-vous votre profil d’investisseur ?

Si vous vous intéressez à l'investissement en Bourse, il y a fort à parier que vous ayez déjà entendu parler de la notion de profil d'investisseur. On vous demandera de l'établir au moment de souscrire à une gestion sous mandat pour votre assurance-vie ou votre PEA par exemple. Et si vous optez pour un stock-picking réalisé par vos soins, on vous recommandera toujours, quel que soit le support pédagogique et de formation sur lequel vous vous appuyez, d'être au clair sur votre profil d'investisseur. Peu importe que vous investissiez vous-même ou déléguiez la tâche à des gérants, peu importe la classe d'actifs sur laquelle vous investissez (actions, obligations, matières premières, etc.), peu importe les produits financiers concernés (titres vifs, ETF, OPCVM classiques, produits structurés, etc.) ou l'enveloppe utilisée (PEA, CTO, assurance-vie, PER, etc.), le profil d'investisseur revient toujours comme donnée préalable à l'investissement.

Mais qu'est-ce que le profil d'investisseur exactement ? Quelles sont les données prises en compte pour l'établir ? Quels sont les différents profils d'investisseur ? Pourquoi est-il si important de le connaître ? Toutes nos explications.

Quelles données prendre en compte pour bâtir son profil d'investisseur ?

Le profil d'investisseur se fonde sur trois grands piliers que nous allons aborder ici.

L'aversion au risque

Le goût du risque ou l'aversion au risque se définit selon les fluctuations (et donc les pertes potentielles) que vous êtes prêt à supporter. Une personne peu averse au risque pourra accepter de voir son capital s'apprécier ou se déprécier considérablement. Une personne très averse au risque préférera des placements à capital garanti qui ne se déprécient pas.

L'horizon d'investissement

Il correspond à la période durant laquelle vous pensez être investi sur les marchés pour financer votre projet. Il est directement lié à votre objectif d'investissement et varie selon chaque placement. Par exemple, pour le financement de votre retraite à horizon 25 ans, vous pouvez avoir ouvert un PER et un PEA. Pour financer l'achat de votre résidence secondaire à horizon 10 ans, vous pouvez avoir ouvert une assurance-vie. Pour payer vos futures grandes vacances à l'autre bout du monde dans 8 mois, vous pouvez avoir ouvert un livret A.

Les connaissances sur les marchés et produits financiers

Il faudra ici être au clair sur vos connaissances sur le fonctionnement des marchés financiers et sur les grandes notions économiques ainsi que sur les caractéristiques des principaux produits financiers. Si vous connaissez les conséquences d'une augmentation des taux directeurs des banques centrales sur l'économie réelle et son impact sur les différentes classes d'actifs et que vous maîtrisez les caractéristiques d'un produit structuré, vous serez plus à même de prendre des risques que si vous êtes un investisseur qui ne connaît pas la différence entre action et obligation.

Les autres critères à prendre en compte

Enfin, pour définir votre profil d'investisseur, il sera aussi opportun de prendre en compte votre situation personnelle familiale et professionnelle : marié ou célibataire, avec ou sans enfant, quel âge, quel statut professionnelle (salarié, chef d'entreprise, indépendant, etc.), votre situation financière et patrimoniale afin de créer un patrimoine équilibré.

Les profils types d'investisseur : lequel est le vôtre ?

Profil prudent

C'est un profil averse au risque qui choisit le plus souvent de sacrifier la performance pour bénéficier de placements sans risque ou avec une protection partielle de son capital.

Profil équilibré

C'est un profil qui construit un couple rendement risque équilibré, avec une performance correspondant à un risque moyen.

Profil dynamique

C'est un profil qui fait passer le rendement avant la sécurité et est prêt à prendre beaucoup de risque pour bénéficier d'une performance plus élevée.

Ces trois profils d'investisseur sont souvent enrichis de profils supplémentaires qui viennent enrichir la palette de profils possibles. Ainsi, avant le profil prudent, on peut avoir par exemple un profil défensif, encore plus averse au risque, dont l'objectif est avant tout de conserver son capital plutôt que de le valoriser. Il ne tolérera donc aucune perte. Après le profil dynamique, on peut aussi parfois trouver le profil offensif qui correspond à un investisseur très peu averse au risque qui dispose d'un horizon de temps long et est prêt à voir son capital fluctuer considérablement pour bénéficier d'un potentiel de gain accru.

Pourquoi il faut connaître son profil d'investisseur

Le profil d'investisseur est une indication clé pour bâtir une allocation d'actifs. C'est ce qui déterminera les placements et produits sur lesquels vous pourrez vous positionner. Il est aberrant d'ouvrir un PER pour financer l'achat de sa résidence principale par exemple. Et on ne prépare pas sa retraite en épargnant sur un livret bancaire. De même, on n'investit pas sur le pétrole via des ETF quand on est averse au risque et on n'ouvre pas une assurance vie avec seulement des fonds euros et quelques unités d compte quand on présente un profil dynamique.

En connaissant bien votre profil d'investisseur, vous serez en mesure de trouver les solutions d'investissement conformes à vos attentes, sans sueurs froides, et avec confiance.