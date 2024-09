Conflit chez Air Canada: les entreprises canadiennes demandent l'intervention d'Ottawa

( AFP / JOEL SAGET )

Des groupes représentant plus de 200.000 entreprises à travers le Canada ont demandé jeudi au gouvernement d'intervenir pour empêcher un arrêt de travail des pilotes du transporteur Air Canada qui, selon eux, risque d'avoir un impact sur l'économie.

"Une interruption de travail causerait beaucoup de tort à beaucoup de gens", a déclaré Goldy Hyder, du Conseil canadien des affaires, lors d'une conférence de presse à Ottawa. "Les Canadiens ne peuvent pas se permettre une nouvelle perturbation de leur économie".

L'association a envoyé, avec une centaine d'autres, une lettre au ministre canadien du Travail lui demandant d'ordonner un arbitrage pour régler le conflit de travail.

Le premier transporteur aérien du pays a annoncé cette semaine se préparer à la suspension de la plupart de ses vols à partir de dimanche en raison de négociations proches de "l'impasse" avec ses 5.200 pilotes.

Un arrêt total de ses activités est prévu pour le 18 septembre en cas d'échec des négociations.

Candice Laing, de la Chambre de commerce du Canada, a déclaré qu'une interruption des activités d'Air Canada perturberait non seulement le transport des passagers, mais aussi celui des denrées alimentaires, des produits manufacturés et d'autres matériaux.

"Il s'agit d'entreprises de tous les secteurs de l'économie et de communautés de toutes tailles qui tentent de rester connectées à travers notre incroyable masse terrestre et notre géographie", a-t-elle souligné. "Il s'agit d'un problème national".

Le ministre canadien du Travail devait rencontrer le syndicat et la compagnie aérienne, jeudi, et le gouvernement reste "convaincu que les meilleurs accords sont obtenus à la table des négociations, et c'est là que les parties doivent continuer à travailler", a déclaré Justin Trudeau, le Premier ministre.

Les pilotes de la compagnie aérienne cherchent à combler l'écart de rémunération avec leurs homologues américains, mais Air Canada affirme que leurs revendications "dépassent de loin les augmentations de salaire moyennes au Canada".

Air Canada dessert 47 pays et transporte en moyenne 110.000 passagers par jour sur ses 670 vols.