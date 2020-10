Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conflans-Castex à Bruxelles pour évoquer la lutte contre la haine en ligne Reuters • 21/10/2020 à 15:55









PARIS, 21 octobre (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, se rendra vendredi à Bruxelles pour évoquer notamment avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la lutte contre la haine sur internet après l'assassinat d'un professeur par un musulman radicalisé. Lors des questions d'actualité au Sénat mercredi, le chef du gouvernement a souligné l'importance de mieux lutter au niveau communautaire contre la diffusion de propos haineux via les réseaux sociaux. "Nous avons des directives communautaires à faire évoluer pour mieux responsabiliser les hébergeurs', a dit Jean Castex. "Je serai dès vendredi à Bruxelles pour rencontrer plusieurs commissaires et la présidente de la Commission européenne et c'est l'un des premiers sujets que je vais aborder", a-t-il ajouté. Professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty a été décapité vendredi dernier près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un réfugié russe d'origine tchétchène après avoir été la cible d'une campagne hostile, notamment menée via les réseaux sociaux, pour avoir présenté des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. (Elizabeth Pineau)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +4.83% TWITTER NYSE +6.65%