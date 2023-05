Confirmation des bonnes performances financières des filiales de MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH communique les comptes sociaux audités de sa filiale.

Comme attendu, MY AGENCY, structure opérationnelle du Groupe, spécialisée dans les services sur- mesure (conciergerie, voyages, immobilier, évènementiel...), réalise une année record en 2022 avec un chiffre d’affaires de près de 12 M d’euros soit une performance de 77% par rapport à 2021 (+40% par rapport à 2019). MY AGENCY enregistre un résultat net de 342 K€.

Le détail des comptes sociaux audités de MY AGENCY est disponible sur le site internet du Groupe dans la rubrique Investisseurs.