- Confirmation de la prévision d’EBITDA ajusté à plus de 180 millions d’euros pour l’exercice 2025

- Cap vers 2030 avec un objectif d’EBITDA ajusté de 270 millions d’euros

- Poursuite de la revue des options stratégiques du Groupe



• Dans un contexte en demi-teinte pour l’ensemble du secteur, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs affiche un bilan positif sur la saison estivale, démontrant ainsi la pertinence de son positionnement sur le tourisme de proximité. Le Groupe confirme sa prévision d’EBITDA ajusté à plus de 180 millions d’euros sur l’exercice 2025.



• Fort du succès du plan stratégique RéInvention, de performances robustes et d’une situation financière assainie, le Groupe se fixe un cap clair à horizon 2030 et vise un EBITDA ajusté de 270 millions d’euros. Cet objectif intègre, au-delà de la création de valeur générée par la poursuite du plan RéInvention soutenu par les actionnaires de référence, des leviers identifiés dans le cadre de la revue des options stratégiques du Groupe dans le contexte d’un changement actionnarial.

La revue de ces options a par ailleurs mis en évidence des opportunités additionnelles, y compris de croissance externe, susceptibles de révéler le plein potentiel du Groupe et celui de ses marques en cas d’évolution capitalistique et de financements complémentaires.