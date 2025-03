Confirmation de la performance du carburant d’aviation durable de Global Bioenergies : réalisation d’une campagne de tests d’injection et de combustion



Tests d’injection définis en collaboration avec Safran aircraft engines et réalisés par le CERTAM



Tests de combustion réalisés par l’ONERA



Evry, le 19 mars 2025-17h45 : Le carburant d’aviation durable (« SAF » en anglais) de Global Bioenergies a fait l’objet d’une campagne de tests en collaboration avec Safran sur l’étape d’injection, et avec l’ONERA sur l’étape de combustion.

La Société a fourni un lot de SAF à Safran, le deuxième équipementier aéronautique mondial, afin d’évaluer les propriétés spécifiques du SAF de Global Bioenergies, employé pur, lors de l’étape de l’injection du carburant préalablement à sa combustion dans le moteur. Cette étape est cruciale pour assurer, entre autres, un rendement élevé et donc une moindre consommation. Une campagne de tests a ainsi été menée près de Rouen au CERTAM (Centre d’Étude et de Recherche Technologique en Aérothermique et Moteurs).