Confiance dans les perspectives d’activité 2024

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l Internet des Objets (Internet of

Things - IoT) fait un point sur ses perspectives 2024.

Dans un marché en croissance, porté par les déploiements de réseaux privés, Kerlink apporte les réponses

les plus adaptées aux enjeux des entreprises et des collectivités : transition énergétique, digitalisation des

actifs et des process, efficacité et simplicité d exploitation. Dans ce contexte, Kerlink aborde l exercice 2024 avec l objectif de réaliser une croissance de l ordre de

20 % du chiffre d affaires et d atteindre un EBITDA positif, matérialisant la confiance dans ses perspectives.