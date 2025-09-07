Confiance au gouvernement Bayrou: Wauquiez donne "la liberté de vote" aux députés LR

Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, lors de l'Université d'été du parti à Port-Marly, dans les Yvelines, le 6 septembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, a jeté un pavé dans la marre dimanche, en pleine rentrée politique de son parti, en accordant la "liberté de vote" à son groupe lundi sur la confiance sollicitée par François Bayrou et en réitérant qu'il n'y aurait pas de "censure automatique" d'un gouvernement PS.

"Ils auront une liberté de vote", à affirmé sur LCI Laurent Wauquiez, en contradiction avec les mots d'ordre du patron Les Républicains et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui appelle ses parlementaires à soutenir lundi le Premier ministre.

Assurant que les "députés LR ne sont pas des godillots", il a déploré que François Bayrou ne soit toujours pas revenu sur sa proposition de supprimer deux jours fériés comme l'ont demandé les dirigeants du parti mardi à Matignon.

"Je ne demande jamais à mes députés de voter contre leur conscience", a affirmé Laurent Wauquiez, qui a assuré qu'il voterait la confiance "sans enthousiasme", alors qu'un grand nombre de ses députés refuse de le faire, soit en s'abstenant soit en votant contre.

L'ancien président Nicolas Sarkozy appelle lui aussi les LR à ne pas voter la confiance et plaide pour une dissolution de l’Assemblée nationale comme unique "solution" à la crise politique.

Le député de Haute-Loire a également réitéré qu'il ne censurerait pas automatiquement un gouvernement PS ou RN, propos qui lui avaient valu un recadrage de la part de Bruno Retailleau.

"Vous allez faire tomber des gouvernements qui se présentent sans même savoir ce qu'ils veulent faire ?", s'est-il interrogé, assurant que si l'exécutif comporte "des ministres de LFI ou applique le programme du Nouveau Front populaire" il y aurait évidemment censure.

Il a rappelé que les dirigeants de la droite, parmi eux Bruno Retailleau et Annie Genevard et lui-même, avaient tenu ces mêmes propos "il y a un an en sortant des consultations à l'Elysée" sur la formation d'un gouvernement qui ont débouché sur la nomination de Michel Barnier à Matignon.

"Un gouvernement d'Olivier Faure avec un programme socialiste (...), c'est évidemment non", a-t-il ajouté.

Dans les autres cas de figure, "il faut juger sur ce que va proposer un gouvernement", a souligné le député, qui a regretté que les LR se soient "précipités" en décembre, contre son avis, pour entrer dans le gouvernement de François Bayrou "sans même savoir pour quoi faire".

Une critique à peine voilée à Bruno Retailleau, tout comme son regret que le président du parti n'ait pas consulté les adhérents LR avant de donner ses consignes sur le vote de confiance de lundi.

"Évidemment que je préfère un gouvernement issu de LR", a-t-il ajouté, citant comme Premier ministrable Xavier Bertrand.