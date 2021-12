Conférence investisseurs dédiée aux vaccins : Sanofi confirme ses solides perspectives de croissance et présente un portefeuille de plusieurs candidats vaccins innovants

Sanofi confirme ses prévisions Vaccins à moyen terme et table sur une croissance des ventes à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure 1 , et a pour objectif de plus que doubler les ventes de l’activité Vaccins d’ici à la fin de cette décennie 2 .

, et a pour objectif de plus que doubler les ventes de l’activité Vaccins d’ici à la fin de cette décennie . Riche portefeuille de vaccins innovants en développement, avec un total de 10 candidats vaccins prévus en phase clinique à l’horizon 2025, dont six issus du nouveau Centre d’excellence dédié aux vaccins à ARNm.

L’événement hybride dédié aux vaccins pour la communauté financière se déroulera de 14h00 à 17h00 CET / 8h00 à 11h00 EST (par webcast et en présentiel au siège de Sanofi à Paris).



PARIS, le 1er décembre 2021 – Sanofi organise aujourd’hui une conférence investisseurs hybride dédiée aux vaccins, à laquelle prendront part plusieurs membres de l’équipe de direction des Vaccins qui présenteront comment l’entreprise décline sa stratégie globale Play to Win pour poursuivre les opportunités de croissance et bâtir un portefeuille de vaccins de tout premier plan.



Sanofi confirme les prévisions de ventes à moyen terme pour son activité Vaccins annoncées lors du Capital Markets Day de 2019, soit une croissance des ventes à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure1. Cette croissance soutenue sera portée par quatre grandes franchises – grippe, méningite, vaccins PPH3 et vaccins de rappels –, ainsi que par nirsevimab, premier anticorps monoclonal pour la protection de tous les nourrissons contre les infections causées par le virus respiratoire syncytial (VRS), dont le lancement est prévu prochainement. Ces franchises sont bien positionnées pour capter la croissance des marchés, notamment sur le marché des vaccins contre la grippe, que Sanofi estime à plus de 15 milliards d’euros d’ici 20304.



« La pandémie a souligné le rôle crucial des vaccins pour la santé publique, comme en témoigne la forte demande dont font l’objet nos vaccins différenciés contre la grippe, qui ont démontré leur capacité à protéger contre cette infection et au-delà, en réduisant les conséquences les plus graves », a déclaré Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif de Sanofi Pasteur. « En tant que leader mondial des vaccins, nous sommes particulièrement bien placés pour réaliser tout le potentiel des vaccins grâce à l’intensification de nos recherches sur la nouvelle génération de vaccins à ARN messager et sur d’autres technologies permettant de prévenir les maladies. Nous avons aujourd’hui le plaisir de partager plus de détails sur les avancées rapides de nos programmes consacrés aux vaccins. »



Sanofi a accompli des progrès significatifs dans le domaine de l’ARN messager grâce à son nouveau Centre d’excellence et à l’intégration de Translate Bio. Les résultats du premier essai clinique d’un vaccin grippe à ARNm seront partagés ainsi que les premiers succès d’amélioration de la technologie de l’ARNm. Sur les dix nouveaux candidats vaccins qui doivent entrer en stade clinique d’ici à 2025, six feront appel à l’ARNm pour cibler des maladies pour lesquelles les besoins non pourvus sont importants, comme la chlamydia et l’acné.

« Sanofi maîtrise de multiples plateformes technologiques dont l’ARNm, et s’appuie sur des années d’expérience dans les domaines de l’immunologie, de la biologie structurelle et du développement d’antigènes à l’aide de l’apprentissage automatique ou « Machine Learning ». Forts de cet ensemble d’expertises, nous sommes les mieux placés pour développer des vaccins innovants destinés à combattre des maladies infectieuses endémiques et épidémiques. Je suis ravi de vous annoncer que Sanofi ouvre également un nouveau chapitre de son histoire avec l'utilisation de vaccins pour lutter contre des maladies chroniques comme l'acné », a ajouté Jean-François Toussaint, Responsable de la R&D Vaccins.

Sanofi présentera aujourd’hui les projets suivants de son portefeuille R&D :

Un candidat vaccin pneumococcique couvrant 21 sérotypes, avec des essais cliniques de phase I/ II sur trois groupes de population. Les résultats sont attendus d’ici fin 2022.

couvrant 21 sérotypes, avec des essais cliniques de phase I/ II sur trois groupes de population. Les résultats sont attendus d’ici fin 2022. Un candidat vaccin combiné alliant MenQuadfi et un nouveau vaccin contre la méningite B pour créer un vaccin méningococcique pentavalent, parmi les meilleurs de sa catégorie, protégeant contre un plus grand nombre de souches. Les données de phase II du vaccin contre la méningite B sont attendues au deuxième semestre de 2022 et un essai de phase I consacré au vaccin pentavalent devrait débuter en 2023.

pour créer un vaccin méningococcique pentavalent, parmi les meilleurs de sa catégorie, protégeant contre un plus grand nombre de souches. Les données de phase II du vaccin contre la méningite B sont attendues au deuxième semestre de 2022 et un essai de phase I consacré au vaccin pentavalent devrait débuter en 2023. Des candidats vaccins contre le VR S pour les jeunes enfants et les adultes de plus 50 ans. Les résultats d’un essai de phase I/II chez le jeune enfant sont attendus en 2022. Parallèlement, un candidat vaccin à ARNm pour les adultes (de plus de 50 ans) fera l’objet d’un essai de phase I/II à partir du deuxième semestre de 2022.

Les résultats d’un essai de phase I/II chez le jeune enfant sont attendus en 2022. Parallèlement, un candidat vaccin à ARNm pour les adultes (de plus de 50 ans) fera l’objet d’un essai de phase I/II à partir du deuxième semestre de 2022. Des programmes de nouvelle génération pour lutter contre la grippe : l e programme de vaccin grippal quadrivalent (QIV) à ARNm cherchera à démontrer une protection au-delà de la grippe. L’essai de phase I/II devrait débuter en 2022 et l’essai de phase III en 2023. En parallèle, Sanofi continue de déployer sa technologie de “machine-learning” propriétaire pour explorer le potentiel d'une meilleure sélection des souches à l'avenir et un programme ciblant la neuraminidase.

e programme de vaccin grippal quadrivalent (QIV) à ARNm cherchera à démontrer une protection au-delà de la grippe. L’essai de phase I/II devrait débuter en 2022 et l’essai de phase III en 2023. En parallèle, Sanofi continue de déployer sa technologie de “machine-learning” propriétaire pour explorer le potentiel d'une meilleure sélection des souches à l'avenir et un programme ciblant la neuraminidase. Lancement de nouveaux secteurs de croissance : Chlamydia : Sanofi a débuté un programme visant à prévenir la chlamydia, une cause silencieuse d’infertilité chez la femme. Un essai de phase I d’un candidat à ARNm devrait débuter en 2023. Acné : Sanofi continue de mettre à profit son expertise afin de développer le premier vaccin contre l’acné. Un essai de phase I devrait débuter en 2023.







Détails de connexion à la Conférence Investisseurs sur les Vaccins

Pour accéder à la présentation et au webcast, utillisez le lien suivant :

https://www.sanofi.com/en/investors/financial-results-and-events/investor-presentations/Vaccines-Day-2021

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Relations Médias

Sandrine Guendoul

Tel.: +33 (0)6 25 09 14 25

Sandrine.Guendoul@sanofi.com

Sally Bain

Tel.: +1 (617) 834-6026

Sally.Bain@sanofi.com

Nicolas Obrist

Tel.: +33 (0)6 77 21 27 55

Nicolas.Obrist@sanofi.com

Victor Rouault

Tel.: +33 (0)6 70 93 71 40

Victor.Rouault@sanofi.com

Relations Investisseurs – Paris

Eva Schaefer-Jansen

Arnaud Delepine

Nathalie Pham

Relations Investisseurs – Amérique du Nord

Felix Lauscher

Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45

investor.relations@sanofi.com

https://www.sanofi.com/en/investors/contact

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2020 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2020 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

1 Taux de croissance annuel composé de 2018 à 2025

2 A partir de 2018

3 PPH polio, coqueluche et Hib

4 Source : prévisions internes Sanofi

Pièce jointe