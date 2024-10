Conduite autonome et robotaxis : combien de temps pour passer de 0 à 100 ?

edram

La conduite autonome est finalement aux portes de l'industrialisation. Promise depuis maintenant près d'une décennie, les nombreux retards et désillusions au cours de la période nous rappellent notre propension à surestimer l'impact d'une technologie à court terme et le sous-estimer à long terme. La conduite autonome est entrée dans la deuxième phase et risque de nous surprendre. Sommes-nous en train de reproduire le même schéma avec l'IA générative ? Tracer un parallèle serait tentant, même si les enjeux de sécurité ne sont pas de même nature et donc les temporalités sans doute différentes.

TENDANCES GOOGLE TRENDS : LA VOITURE AUTONOME EST MORTE, VIVE LES ROBOTAXIS!

Dans plusieurs grandes villes telles que Phoenix, San Francisco ou encore Wuhan, des services de robotaxis sont désormais accessibles au grand public. Plus d'un million de trajets ont déjà été effectués avec des passagers par Waymo, la filiale de Google. Les autres grands acteurs du domaine ne sont pas en reste : Tesla est sur le point de dévoiler sa stratégie pour entrer sur le marché, et Uber multiplie les partenariats et les prises de participations pour sécuriser sa position dominante dans la mobilité.

Il serait tentant de minimiser la portée de ses annonces, de rappeler qu'on ne parle que de plusieurs milliers de véhicules qui opèrent sur des territoires bien quadrillés et que le coût d'un véhicule autonome selon les estimations est toujours supérieur à celui d'une Bugatti Veron et donc prohibitif pour un déploiement massif. Mais ce serait une erreur.

Le coût de la technologie continue sa descente, la fiabilité progresse, laissant entrevoir un point d'inflexion et un déploiement passant rapidement de quelques villes à plusieurs dizaines, puis centaines de villes. Si les approches divergent entre celles qui utilisent des Lidar (équivalent à un radar mais pour la lumière), des caméras ou encore des opérateurs à distance pour prendre le contrôle du véhicule en cas de besoin, toutes convergent et voient leurs coûts se réduire. Rappelons-nous ce qui s'est produit pour le prix des batteries ou des panneaux solaires, divisé par 3 en l'espace de 10 ans.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :