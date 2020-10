Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Condé largement réélu président en Guinée, selon des résultats partiels Reuters • 22/10/2020 à 22:49









CONAKRY, 22 octobre (Reuters) - Le président guinéen Alpha Condé a été largement réélu pour un troisième mandat, montrent jeudi soir les résultats officiels de 37 des 38 circonscriptions du pays, le chef de l'Etat sortant obtenant quasiment deux fois plus de voix que son opposant Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé a recueilli jusqu'à présent 2,4 millions de suffrages contre 1,26 million à son adversaire. La tension est très forte en Guinée où Cellou Dalein Diallo s'est déclaré dès lundi vainqueur de l'élection présidentielle organisée la veille, selon un décompte effectué par son parti. Au moins 13 personnes sont mortes depuis dimanche dans des violences liées au scrutin. La décision d'Alpha Condé de solliciter un troisième mandat de cinq ans à la suite d'un référendum constitutionnel en mars a été vivement critiquée par ses adversaires. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes au cours de l'année écoulée dans le cadre de la contestation de cette réforme de la Constitution. (Bate Felix et Saliou Samb version française Bertrand Boucey)

