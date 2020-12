Éragny-sur-Oise, France, le 17 décembre 2020 à 8h30 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce avoir reçu un accord pour une subvention de 800.000 € au titre du Soutien à l'Investissement Industriel dans les Territoires, un fonds de 150 M€ destiné à soutenir les projets industriels les plus structurants pour les territoires et mis en place par l'État dans le cadre du Plan de Relance, ainsi que la signature d'un contrat d'e?mission avec le fonds d'investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (l'« Investisseur ») en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par e?mission de 1.680 bons d'e?mission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 5.000 € chacune (les « OCEANE »), se de?composant en 24 tranches dégressives d'OCEANE (voir calendrier ci-après). Le montant nominal total des OCEANE ainsi e?mises sera e?gal a? 8,4 M€ . Ce contrat fait suite à la fin du programme d'OCEANE lancé avec l'Investisseur en 2019 et ayant permis de financer la Société à hauteur d'environ 11,5 M€, le tirage de la dernière tranche d'OCEANE de ce premier programme étant prévu pour les prochains jours.