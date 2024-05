Conclusion d’un accord avec Distribution Casino France (« DCF ») en vue de mettre fin à leurs partenariats et permettre la sortie de DCF du capital de la Société

La société Smart Good Things Holding annonce la conclusion d’un accord avec Distribution Casino France (« DCF ») en vue de mettre fin à leurs partenariats et permettre la sortie de DCF du capital de la Société, ainsi que le report de l’arrêté des comptes de l’exercice 2023. En conséquence, Smart Good Things Holding a demandé à Euronext de procéder à la reprise de la cotation de son titre (Euronext Access+ Paris - FR001400CDB7 – MLSGT) à partir de ce lundi 29 avril 2024 avant bourse.



Conclusion d’un accord avec Distribution Casino France (« DCF »)

Le 22 avril 2024, DCF et Smart Good Things Holding ont signé un accord mettant fin aux partenariats conclus antérieurement entre elles, les 23 décembre 2022 et 29 mars 2023 (les « Partenariats ») .