Concentrix pl plonge après l'annonce d'un profit estimate miss

25 septembre - ** Les actions de la société d'expérience client Concentrix CNXC.O ont pl plummeté de 22,6 % à 42,55 $ après la clôture

** CNXC affiche un adj. EPS de 2,78 $ au troisième trimestre, inférieur aux estimations de 2,87 $, selon les données compilées par LSEG

** Le adj. EPS du quatrième trimestre devrait se situer entre 2,85 et 2,96 dollars, ce qui est également inférieur à l'estimation consensuelle de 3,32 dollars

** CNXC annonce un revenue de 2,48 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations de 2,46 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, le stock avait augmenté de 27 % YTD