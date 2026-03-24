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Concentrix chute en raison de prévisions trimestrielles peu encourageantes
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la société Concentrix CNXC.O , spécialisée dans l'expérience client, chutent de 8,3 % à 30,29 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre compris entre 2,57 et 2,69 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,76 dollars par action - données compilées par LSEG

** Les revenus du T2 devraient se situer entre 2,46 et 2,49 milliards de dollars, le point médian étant légèrement inférieur aux estimations de 2,49 milliards de dollars

** Le bénéfice ajusté du 1er trimestre chute de 10,6 % pour atteindre 168,2 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 20,5 % depuis le début de l'année

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