Concentrix chute après avoir essuyé une perte au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de la société Concentrix

CNXC.O , spécialisée dans l'expérience client, chutent de 6,1 % à 38 $ avant bourse après que la société ait enregistré une perte trimestrielle ** La société affiche une perte par action diluée de 23,9 $ au quatrième trimestre, contre un bénéfice dilué par action de 1,7 $ l'an dernier

** La société enregistre une charge de dépréciation d'écart d'acquisition de 1,52 milliard de dollars en raison de la fourchette de négociation du cours de l'action et de la capitalisation boursière ** Les actions du concurrent et opérateur français de centres d'appels TP TEPRF.PA chutent de 4,8% après les résultats de Concentrix

** CNXC a chuté de 4,1% en 2025

