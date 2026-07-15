Conagra Brands prévoit un bénéfice annuel modeste

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Conagra Brands CAG.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfice annuel inférieures aux estimations de Wall Street, indiquant que la hausse des coûts des matières premières et la prudence des consommateurs en matière de dépenses continueraient de peser sur son activité.

Le fabricant des Slim Jim a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté compris entre 1,40 et 1,50 dollar par action pour l'exercice 2027. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,59 dollar par action.