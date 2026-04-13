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Conagra Brands nomme John Brase, cadre de J.M. Smucker, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations de fond tout au long du texte)

Conagra Brands CAG.N a nommé John Brase, cadre de J.M. Smucker SJM.N , comme nouveau CEO, succédant à Sean Connolly, qui se retirera après plus d'une décennie à la tête du fabricant de produits alimentaires emballés.

M. Brase, 58 ans, rejoindra le conseil d'administration de l'entreprise et assumera la fonction de directeur général le 1er juin 2026. Vétéran de l'industrie, il était dernièrement président et directeur de l'exploitation de J.M. Smucker Co, où il supervisait les activités américaines de vente au détail, les activités internationales et les activités "Away From Home".

M. Connolly, qui a occupé le poste de directeur général pendant plus de 11 ans, quittera ses fonctions de direction et le conseil d'administration le 31 mai.

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