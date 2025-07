Conagra Brands: diminution de 8% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Conagra Brands publie un BPA ajusté en diminution de 8,2% à 0,56 dollar au titre de son quatrième trimestre 2024-25, avec une marge d'exploitation ajustée de 13,8% pour des revenus en recul de 4,3% à 2,8 milliards de dollars.



En organique, les ventes du groupe agroalimentaire se sont tassées de 3,5% avec un effet prix/mix négatif de -1% et une contraction de 2,5% des volumes, principalement en raison de la baisse des tendances de consommation.



Affichant un BPA ajusté de 2,30 dollars et une baisse organique de 2,9% de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Conagra anticipe des fourchettes-cibles allant respectivement de 1,70 à 1,85 dollar et de -1 à +1% pour 2025-26.



'Nous prévoyons que l'inflation élevée et l'incertitude macroéconomique persisteront, mais nous restons concentrés sur la gestion proactive de l'entreprise en investissant dans nos domaines à fort potentiel', commente son CEO Sean Connolly.





