Conagra: baisse de 26% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - Conagra Brands publie un BPA ajusté en baisse de 26,1% à 0,51 dollar au titre de son troisième trimestre 2024-25, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en recul de 3,7 points à 12,7% pour des revenus en diminution de 6,3% à 2,8 milliards.



En organique, ses revenus ont connu une baisse de 5,2% attribuable à l'impact négatif de 2,1% du prix/mix, lié notamment aux investissements stratégiques du groupe agroalimentaire au cours du trimestre, et à une baisse de 3,1% des volumes.



Conagra confirme ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2024-25, à savoir un BPA ajusté de l'ordre de 2,35 dollars, une marge opérationnelle ajustée d'environ 14,4% et une diminution organique de ses revenus de l'ordre de 2%.





Valeurs associées CONAGRA FOODS 27,210 USD NYSE +3,19%