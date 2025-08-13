Comstock plonge après une vente d'actions de 30 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** Les actions de la société d'énergie propre Comstock LODE.A chutent de 18,2 % à 2,47 $ avant le marché
** LODE a annoncé mardi en fin de journée le prix de l'offre d'actions de 30 millions de dollars
** La société LODE, basée à Virginia City, a vendu 13,3 millions d'actions à 2,25 $ chacune, soit une décote de 25,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le produit de l'émission sera utilisé pour la commercialisation de ses installations dans le secteur des métaux et à d'autres fins, y compris le remboursement de la dette
** Titan Partners Group a été l'unique teneur de livre de l'offre
** LODE avait ~35,5 millions d'actions en circulation au 12 août, selon le prospectus de l'offre
** L'un des deux courtiers évalue l'action comme "strong buy" et l'autre comme "hold"; PT médian $12 - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions LODE ont baissé de 62,3 % depuis le début de l'année
