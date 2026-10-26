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Computacenter s'envole grâce à son relèvement de prévision
information fournie par AOF 26/10/2026 à 15:40

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(Zonebourse.com) - Computacenter s'envole de 10,9% à 5 090 GBX à Londres, les investisseurs saluant le relèvement par le groupe de services informatiques de sa prévision de profit pour 2026, à l'occasion d'un point d'activité marqué, selon lui, par une "excellente performance au 3e trimestre", supérieure à ses attentes.

Le chiffre d'affaires des activités de fourniture d'équipements technologiques a continué de progresser fortement, principalement grâce aux clients hyperscalers et aux nouveaux fournisseurs d'infrastructures cloud (neoclouds) en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Le chiffre d'affaires des activités de services a également dépassé celui de l'année précédente, la forte croissance organique des services professionnels, également portée par l'Amérique du Nord, ayant plus que compensé le recul des revenus des services managés.

Computacenter revendique ainsi un carnet de commandes fermes de produits atteignant un niveau record de 12,6 MdsGBP, contre 9,3 MdsGBP à fin juin, ainsi qu'un important portefeuille d'opportunités commerciales en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Compte tenu de l'excellente performance enregistrée au 3e trimestre et d'un solide début de 4e trimestre, le groupe britannique prévoit désormais un bénéfice ajusté avant impôts d'au moins 425 MGBP en 2026, à comparer à un consensus de 386 MGBP, selon Panmure Liberum.

La banque d'investissement londonienne souligne que ce nouveau relèvement d'objectif annuel, de l'ordre de 10%, porte à un peu plus de 50% la révision cumulée à la hausse des prévisions depuis le début de l'année.

"Le titre a reculé de 15% au cours du dernier mois, pénalisé par les inquiétudes concernant l'exposition aux investissements dans l'IA aux Etats-Unis et le niveau d'endettement des nouveaux fournisseurs d'infrastructures cloud", rappelle-t-elle.

Après révision des prévisions, Panmure Liberum note que l'action Computacenter se négocie sur la base d'un ratio VE/EBIT de 12 fois pour l'année civile 2026, contre 15,5 fois pour Softcat et 14,7 fois pour Bytes.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 15:40:00.

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