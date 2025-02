Comptes annuels 2024 : forte réduction de la perte nette

Evry, le 03 février 2025 – 17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes annuels 2024 qui ont été audités par le Commissaire aux comptes, et qui affichent une perte sensiblement réduite à 5,9M€.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « En deux ans, nous avons réussi à diviser notre perte nette par deux (-12,0M€ en 2022, -8,7M€ en 2023 et -5,9M€ en 2024). La Société s’est réorganisée pour correspondre à son nouveau modèle de développement partenarial, lequel nous permet de réduire nos dépenses en optimisant les ressources allouées. Nous anticipons que 2025 se traduise par une perte nette encore réduite.

Nous entretenons par ailleurs des discussions avec nos partenaires bancaires pour négocier un aménagement du remboursement de nos dettes, visant notamment à repousser toute échéance après 2025, ce qui porterait notre visibilité financière avec la trésorerie actuelle à septembre 2025. Si nous ne parvenions pas à un accord avec nos partenaires bancaires dans les mois à venir, de nouveaux financements seraient nécessaires afin de faire face aux échéances de dettes. »