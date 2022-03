Compte rendu du FOMC du 15/16 mars : décollage à plein régime

Compte rendu du FOMC du 15/16 mars

Le 16 mars, la Réserve fédérale américaine a relevé le taux des Fed funds de 25 points de base, à 0,25-0,50%, ce qui constitue la première hausse de taux en quatre ans… Que retenir des dernières annonces de la Fed avec Amundi.

Le durcissement adopté par la Banque centrale américaine s'est avéré plus important que ce qu'attendaient les investisseurs et les marchés. La Fed a voté à 8 voix contre 1 le relèvement de 25 points de base de la fourchette cible du taux des Fed funds, à 0,25-0,50 % et a annoncé que d'autres hausses suivraient. Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard a exprimé son désaccord, après avoir voté pour une hausse des taux de 50 points de base. La Fed a estimé que le risque de pression haussière sur l'inflation était supérieur à celui d'un affaiblissement de l'activité économique. La Fed a officiellement mis fin à l'assouplissement quantitatif (QE) et a annoncé le début d'une réduction de ses avoirs en titres du Trésor et en MBS d'agences au cours des prochaines réunions.

La trajectoire prévisionnelle des Fed funds s'est élevée et s'est accélérée par rapport aux prévisions de décembre. L'enquête prévoit désormais une hausse du taux médian des Fed funds de 1,0 % en 2022, 1,2 % en 2023 et 0,7 % en 2024, pour atteindre respectivement 1,9 %, 2,8 % et 2,8 %. En ce qui concerne l'inflation, la Fed a revu sensiblement à la hausse ses prévisions pour l'indice PCE sous-jacent à fin 2022, le passant de 2,7 % à 4,1 %. Le taux de chômage est resté inchangé, à 3,5 % pour 2022 et 2023. De manière générale, le SEP a montré que les membres de la Fed sont préoccupés par les risques élevés d'inflation et qu'ils sont prêts à agir en conséquence. Les responsables de la Fed s'attendent maintenant à ce que le taux des Fed funds dépasse son taux final à long terme.

Le principal point à retenir est que la Fed veut préserver sa flexibilité : le président Jerome Powell a réaffirmé que le « Dot plot » de la Fed prévoyait sept hausses de taux cette année (dont la première hausse de 25 points de base) et a fait part de sa volonté d'ajuster sa politique si nécessaire à l'avenir. Il a déclaré que la probabilité de récession n'était pas élevée. Tout bien considéré, il s'attend à ce que l'économie américaine continue de croître à court terme, même si la politique monétaire est moins accommodante.

Les marchés financiers ont réagi en forme de « V ». Dans un premier temps, les marchés ont enregistré une baisse en réponse au durcissement de ton du FOMC, avant de se redresser à la fin de la conférence de presse de M. Powell. La courbe des rendements américains s'est aplatie. Les marchés actions ont clôturé en hausse. Sur les marchés des changes, le dollar a suivi une trajectoire similaire à celle des marchés d'actions, avec une hausse après la déclaration puis une baisse à l'issue de la conférence. L'extrémité court terme de la courbe des taux américains est plus justement valorisée maintenant que le marché a intégré un cycle de resserrement plus agressif. Le segment à long terme de la courbe pourrait être influencé par la géopolitique, les perspectives de croissance et les prévisions d'inflation. La Fed a indiqué qu'elle était prête à ajuster sa politique de manière plus agressive si les anticipations d'inflation américaines perdaient leur ancrage. En ce qui concerne les actifs risqués, la confirmation générale par la Fed des attentes du marché sera favorable à mesure que s'estompe l'incertitude politique à court terme.

