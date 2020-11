Compte-rendu des Assemblées Générales de GAUSSIN du 16 novembre 2020

Avertissement sur l'arrivée à son terme de la période d'exercice des BSAR



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et l'Assemblée Générale des porteurs de BSAR de la société du 16 novembre 2020 n'ont pas pu se tenir sur deuxième et dernière convocation, les quorums requis n'ayant pas été atteints.



Par conséquent, la Société indique aux porteurs de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) émis dans le cadre du prospectus portant le visa de l'AMF n°13-581 en date du 30 octobre 2013 que ceux-ci ont jusqu'au 29 novembre 2020 (inclus) pour exercer leurs BSAR à une parité de 10 BSAR pour 1,05 action de la Société à un prix d'exercice de 4,50 euros par action.



Les BSAR qui n'auront pas été exercés au plus tard le 29 novembre 2020 deviendront caducs et perdront toute valeur, de sorte que les porteurs de BSAR qui n'exerceront pas leurs BSAR au plus tard à cette date perdront la totalité de leur investissement en BSAR.