Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de GAUSSIN du 18 mai 2021

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société s'est réunie le 18 mai 2021 sur première convocation, les quorums ayant été atteints.



Les actionnaires de la société ont approuvé la totalité des résolutions agréées leur ayant été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 9 avril 2021 qui les a mis sur son site et qui peut être consulté ici.

Prochains rendez-vous



SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort