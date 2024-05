Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du Groupe ICAPE du 22 mai 2024

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST le 22 mai 2024 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte s’est tenue le mercredi 22 mai 2024 à 8h30 au siège social de la Société, à Fontenay-aux-Roses.



Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents ou représentés était de 11 216 318, soit un quorum de 82,84%.



Parmi les résolutions adoptées figurent l’approbation du versement d’un dividende de 0,20 euros par action en numéraire au titre de l'exercice 2023. Le Conseil d'administration du Groupe ICAPE a fixé au 19 juin 2024 la date de détachement du dividende et sa mise en paiement interviendra le 21 juin 2024. Les actionnaires ont également renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry Ballenghien, Président du Conseil d’administration et fondateur du Groupe, et de Monsieur Thomas Chea, Vice-président exécutif pour l’Asie-Pacifique et l’Afrique, pour une nouvelle période de trois ans.



